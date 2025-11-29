España se mide en Tenerife a la Georgia de Shermadini en el debut de Chus Mateo

El combinado español, que viene de ganar a Dinamarca a domicilio (64-74), quiere dar un nuevo paso hacia la Copa del Mundo 2027 de Qatar venciendo a un equipo complicado y que ya pudo con los españoles en el pasado Eurobasket 2025 (83-69).

Pese a todo, el equipo de Chus Mateo sale como clara favorita al triunfo final y preparada para seguir invicta en esta primera ventana.

Mateo dispondrá de la totalidad de su plantilla salvo con el escolta de La Laguna Tenerife Jaime Fernández, que no podrá jugar doblemente en casa por molestias en el muslo derecho producidas durante el partido contra Dinamarca.

Sí podrá contar Mateo con Fran Guerra, que ejercerá de anfitrión en la "hamburguesa" junto a su compañero de filas en la Liga Endesa Gio Shermadini, por parte de Georgia, que debe añadir a la emotividad del lugar su reciente anuncio para despedirse como jugador del combinado nacional georgiano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La “Familia” llegó ayer viernes a la isla procedente del país escandinavo y hoy tendrá entrenamiento en el escenario del choque.

Los rivales de España en este Grupo A son Ucrania, Georgia y Dinamarca, clasificándose los primeros 3 equipos del grupos para la siguiente fase.