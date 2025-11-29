Jaime Fernández causa baja en la selección de baloncesto debido a una lesión muscular

Hernández sintió unas molestias en el partido del pasado jueves en Dinamarca, que fue el debut de Chus Mateo como seleccionador nacional, por lo que se sometió a una resonancia a su llegada a Tenerife que ha confirmado la lesión muscular, informa la Federación Española de Baloncesto (FEB) en un comunicado.

En el encuentro ante los daneses jugado en la localidad de Farum, el jugador madrileño, de 32 años, salió en el quinteto inicial y fue el máximo anotador de España, con quince puntos, hasta que se retiró cuando notó las molestias.

"Queremos agradecer a Jaime Fernández su compromiso con La Familia y le deseamos una pronta recuperación", añade la nota de la FEB.

El jugador del Club Baloncesto Canarias, de 32 años, no podrá jugar ante su afición en el Pabellón de Deportes Santiago Martín de La Laguna en el regreso de la selección española a Tenerife seis años después.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy