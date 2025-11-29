Magic y Knicks, a cuartos de final de la NBA Cup a costa de Pistons y Bucks

Magic, Knicks y Heat se unieron así a los Toronto Raptors como los cuatro equipos de la Conferencia Este que disputarán la fase final del torneo este mes de diciembre.

En los cuartos de final, los Magic recibirán a los Heat en Orlando en un duelo de la Florida, mientras que los Raptors recibirán a los Knicks. Los dos ganadores se enfrentarán en una de las semifinales, que se disputarán en Las Vegas.

Tanto Raptors como Magic pasan por un excelente momento de forma: los canadienses encadenan nueve triunfos seguidos, mientras que los de Orlando han ganado ocho de sus últimos diez partidos.

Los Magic lograron la clasificación tras derrotar por 112-109 a los Pistons pese al triple-doble de Cade Cunningham, que firmó 39 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias.

Clave fueron los cuatro rebotes ofensivos que atraparon los Magic en el último minuto de partido, que les permitieron ponerse con una ventaja de tres puntos con apenas seis segundos para el final.

Franz Wagner cometió falta personal sobre Cunningham para evitar el triple de los Pistons. Cunningham falló el primero y también el segundo, este a propósito. Aunque atrapó el rebote, los Pistons se quedaron sin tiempo.

Fue un final amargo para unos Pistons que han dominado el Este en este inicio de temporada y que encadenaban 13 triunfos consecutivos antes de las dos derrotas —ante los Celtics y los Magic— que les costaron la Copa.

Desmond Bane fue el mejor de los Magic con 37 puntos y 8 rebotes.

Milwaukee no podrá revalidar el título conseguido el año pasado en Las Vegas frente a los Oklahoma City Thunder. Giannis Antetokounmpo regresó al equipo tras cuatro partidos de ausencia por lesión, pero los Bucks cayeron por 118-109 frente a los New York Knicks.

Los Knicks sí jugarán la fase final de la NBA Cup gracias a los 37 puntos anotados por Jalen Brunson. Josh Hart aportó 19 puntos y 15 rebotes en el partido disputado en el Madison Square Garden.

Antetokounmpo acarició el triple-doble en su vuelta con 30 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias, pero no fue suficiente para unos Bucks que perdieron el rebote 40-55.

Además de Magic y Knicks, también sellaron su pase a la fase final de la NBA Cup los Miami Heat, que no jugaron este viernes y estaban a la espera de otros resultados.

En otros partidos con equipos ya eliminados, los Indiana Pacers ganaron 119-86 a los Washington Wizards y los Philadelphia 76ers superaron 103-115 a los Brooklyn Nets.

Y en Atlanta, los Cleveland Cavaliers, que aún peleaban por el pase a cuartos, cayeron 130-123 ante unos Hawks ya eliminados, pese a los 42 puntos de Donovan Mitchell.