135-138. Cunningham reactiva a los Pistons

Los Pistons dejaron atrás las derrotas sufridas contra los Boston Celtics y los Orlando Magic en una noche en la que lanzaron con 59 % de acierto en tiros de campo.

Cunningham conectó catorce de sus 29 tiros parra 29 puntos y Tobias Harris metió diez de doce, con cuatro triples, para un total de 26 puntos. Además, Duncan Robinson aportó 18 puntos y Paul Reed consiguió un doble doble de trece puntos y diez rebotes saliendo del banquillo.

Los Heat se rindieron pese a los 31 puntos de Andrew Wiggins, a los 28 de Norman Powell y a los 24 de Tyler Herro, quien conectó seis triples.

Miami estuvo perdiendo por 22 puntos en el cuarto período, pero se dio una oportunidad con un parcial de 30-10 que les volvió a poner a dos puntos de distancia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Pistons mandan en el Este con un balance de 16-4 y cortaron la racha de seis triunfos seguidos de los Heat (13-7).