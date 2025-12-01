El escolta Sander Hollanders prolonga un mes más su contrato con el Bàsquet Girona

Hollanders, de 24 años y 195 centímetros, fichó por el Girona el 29 de septiembre con un contrato temporal de dos meses con la opción de seguir hasta final de curso.

Por tanto, el internacional neerlandés continuará bajo la disciplina de Moncho Fernández, como mínimo, hasta finales de diciembre.

Hasta la fecha, Hollanders ha jugado seis encuentros, en los que ha promediado 2,2 puntos (75% en tiros de dos y 33% en triples) y 1,2 rebotes en seis minutos por partido.

Y firmó su mejor actuación en la derrota de la segunda jornada ante el UCAM Murcia (71-93), con diez puntos, cuatro rebotes y diez créditos de valoración en 16 minutos.

