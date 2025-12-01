El español Osobor sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha informado en un comunicado del alcance de la lesión de Osobor tras la resonancia que se le hizo anoche, en el que se comprobó que también padece un esguince del ligamento lateral interno en la misma rodilla.

El jugador navarro del Science City Jena alemán, de 22 años y nacido en Murchante, a 7 kilómetros de Tudela, a cuya localidad se desplazó con su familia cuando tenía tan solo un par de años, disputó ante Georgia su segundo partido como internacional.

En su estreno cuatro días antes, frente a Dinamarca, también correspondiente a la fase clasificatoria para el Mundial de 2027, el pívot navarro fue el jugador más destacado con doce puntos y ocho rebotes y por la contundencia mostrada en sus acciones.

"La FEB quiere mostrar su tristeza por este diagnóstico y el apoyo firme al jugador, a quien acompañará en todo lo que sea necesario durante su proceso de recuperación. La Familia espera la vuelta de Great, que se ha hecho un hueco en el corazón de todos en muy poco tiempo", remarca el comunicado de la Federación.

Osobor, de 2,03 de altura, se lesionó cuando llevaba solo dos minutos en la pista. En un golpe con el georgiano Mate Khatiashvili al entrar a canasta, se le fue la rodilla y calló al suelo.

Al intentar levantarse y caminar, no pudo y volvió a tenderse sobre el parqué, lo que llevó a los médicos a retirarlo para explorarlo en el vestuario y, posteriormente, ser trasladado al hospital.

"Estamos muy tristes. Ojala no sea nada grave, pero la verdad es que no pinta nada bien", dijo el seleccionador, Chus Mateo, al término del partido, antes de conocerse el diagnóstico exacto.

Osobor, que llegó a Navarra cuando sus padres decidieron abandonar Nigeria para tener una vida mejor, se incorporó a comienzos de temporada al Science City Jena, recién ascendido a la Primera División alemana.

Tras empezar a jugar en el Génesis de Tudela, se marchó a Inglaterra con doce años y de ahí a Estados Unidos, donde militó en los equipos de las Universidades de Montana State, Utah State y Washington, donde promedió 17,8 puntos, 9,2 rebotes y 2,1 tapones por partido.

En verano, participó en la liga de verano de la NBA con los Houston Rockets para tratar de cumplir su sueño de jugar en la mejor competición de baloncesto, pero finamente no le incorporaron y aceptó la oferta del club alemán.