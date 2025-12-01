El Valencia Basket y el pívot Ethan Happ pactan su desvinculación

Happ, que tiene ahora 29 años y mide 208 centímetros, llegó al Valencia Basket en el verano de 2024 tras haber jugado en el Dreamland Gran Canaria y lleva más de un año sin disputar ningún encuentro con el club por una lesión en el pie derecho de la que se operó el pasado verano en Estados Unidos.

El jugador con pasaporte de Macedonia del Norte, que apenas contó para el técnico Pedro Martínez cuando estuvo disponible, no ha llegado a incorporarse a la disciplina del club esta temporada, y hace unos días se desplazó a Burgos para entrenarse con el San Pablo.

Ambas partes llevaban semanas de negociación para encontrar una salida que permitiera al jugador poder volver a jugar y al club ahorrarse parte del dinero que tenía que cobrar hasta el mes de junio.

En su comunicado, el club agradeció a Happ "la profesionalidad y el trabajo" en su etapa como 'taronja' y le deseó "lo mejor en su futuro" personal y profesional.

