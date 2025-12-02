116-103. Los Nets de Jordi Fernández logran el primer triunfo en casa esta temporada

La primera victoria en casa de los Nets llegó en el décimo partido ante su público y después de un espeso encuentro en el que no lograron distanciarse de unos pobres Hornets hasta el último cuarto.

Porter Jr., con 35 puntos y un 7 de 11 en el tiro de 3, fue el máximo anotador de un equipo en el que también destacaron Noah Clowney, con 18 puntos, y Nic Claxton, con 13 puntos y 11 rebotes.

El equipo de Fernández (4-16), aguantó un tirón de los Hornets (6-15) en el segundo cuarto, en el que llegaron a ir once puntos por debajo en el marcador, pero igualaron el encuentro al descanso.

Tras la reanudación aprovecharon el poco cuidado de balón de sus rivales (16 pérdidas en todo el partido) para lograr canastas fáciles al contraataque. Obtuvieron una renta de seis puntos al término del tercer periodo y pusieron tierra de por medio en el último cuarto.

Las segundas oportunidades bajo el aro fueron otra de las claves de la victoria de los Nets, quienes se llevaron la batalla física y capturaron 13 rebotes en la pintura rival.

Los Hornets sobrevivieron la mayor parte del partido gracias al banquillo, ante la mala noche en ataque de su quinteto titular. Lamelo Ball apenas sumó 12 puntos aunque repartió 14 asistencias, mientras que Miles Bridges, máximo anotador en lo que va de la temporada, se quedó en 8 puntos con un 4 de 15 en el tiro.

Esta victoria deja a los Nets en duodécima posición de la Conferencia Este y pone fin a cuatro derrotas consecutivas.