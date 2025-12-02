Jamaica comienza a soñar con su primer Mundial tras segunda victoria sobre Puerto Rico

Con el triunfo en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan, Jamaica igualó con Canadá en el primer puesto, con marca de 2-0 y 4 puntos, luego de vencer por segunda ocasión a Bahamas en esta ventana de apertura del clasificatorio.

Jamaica dominó completamente a los puertorriqueños, específicamente por la ofensiva de su escolta Chase Audige, quien encestó 20 tantos, 11 de ellos en el primer periodo.

Luego de que Jamaica ganara el primer periodo 27-19, su dominio continuó en el segundo.

Aunque Puerto Rico logró acercarse a seis tantos (32-26) con un triple de Zakai Zeigler, los jamaiquinos volvieron a responder con su artillería pesada de larga distancia con dos triples de Romaine Thomas que amplió la ventaja de su equipo 40-28, lo que llevó al seleccionador puertorriqueño Carlos González a pedir tiempo.

Esos dos triples de Thomas parecieron que le quitaron el aire a los puertorriqueños, pues aunque intentaban de acercarse lo más posible a los jamaiquinos, se les parecía imposible por el batallón ofensivo con el que llegaron al coliseo.

Y es que mientras la selección local trataba de achicar la ventaja, llegó entonces la figura del alero jamaiquino Tyran De Lattibeaudiere y su cesta de tres canastos, lo que forzó al cuerpo técnico puertorriqueño a buscar opciones defensivas para la segunda parte.

En el tercer periodo, Jamaica prosiguió su amplio dominio y con un triple de Audige, su cuarto de la velada, le dio a su equipo la mayor ventaja del encuentro de 20 puntos (67-47).

Aunque dicha diferencia parecía suficiente, Puerto Rico, al apretar con su defensa, intentó acercarse lo más posible y bajó su desventaja a 9 tantos.

En el cuarto parcial, cuando en ocasiones Puerto Rico se acercaba a Jamaica, llegaba un tiro de oro para rechazar que el marcador fuera menos.

Restando menos de un minuto, Puerto Rico, con un triple de Stephen Thompson, un canasto de Arnaldo Toro y cuatro puntos seguidos Alexander Morales, acercó el juego a tres tantos (92-95), pero no fue suficiente.

El pívot jamaiquino Kofi Cockburn, quien fue el héroe del primer encuentro con 26 puntos, agregó este lunes 15 tantos y 12 rebotes.

Los próximos encuentros de la segunda ventaja del Grupo B serán el 26 de febrero. Puerto Rico lo hará ante Canadá y Jamaica contra Bahamas.

97. Jamaica (27+27+20+23): Bailey (9), Thelwell (9), Gill (-), Fraser (2), Cockburn (15), Thomas (18), Audige (20), De Lattibeaudiere (15), McDonald (-), Johnson (-), Facey (9), Kellier (-). Seleccionador: Richard Turner

92. Puerto Rico (19+22+26+25) Browne (6), Ortiz (13), Clavell (1), Thompson (18), Morales (15), Negrón (4), Piñeiro (11), Zeigler (17), Fernández (-), Cintrón (-), Toro (5), Matías (2). Seleccionador: Carlos González.

Árbitros: Carlos Vélez (COL), Fernando Leite (BRA) y Franco Anselmo (ARG).