Jokic firma 29 puntos, 20 rebotes y 13 asistencias pero los Nuggets caen contra los Mavs

Los Mavericks vencieron por 121-131 a los Nuggets con la aportación de los novatos Cooper Flagg -número 1 del 'Draft'- que sumó 24 puntos y 8 rebotes, y de Ryan Nembhard, que no fue seleccionado en el 'Draft' y logró su máxima anotación con 28 puntos y 10 asistencias.

Jokic se acercó al triple doble en el primer cuarto con 15 puntos 9 rebotes y 6 asistencias, cifras que ayudaron a que su equipo aventajara a los Mavericks por 41-27.

Sin embargo, los visitantes se le dieron la vuelta al partido en el segundo periodo con un parcial casi idéntico que puso el 68-69 al descanso.

A pesar del triple doble, Jokic estuvo poco fino en el tiro y cerró el partido con un 10 de 24 y un 3 de 10 desde el perímetro. Sus 20 rebotes suponen su cifra más alta de capturas en lo que va de temporada.

Su acompañante habitual Jamal Murray, apenas anotó 10 puntos, y con Aaron Gordon de baja por lesión, fue el alero Spencer Jones quien aportó 28 puntos para sostener a los Nuggets en el tercer cuarto.

Sin embargo, un tirón final de los Mavericks dio la victoria a los visitantes.

Los Nuggets son actualmente cuatros en la Conferencia Oeste con un récord de 14-6.

Mientras que los Mavericks se acercan al 'play-in' con un balance de 7-15.