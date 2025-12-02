Luka Doncic, elegido jugador de la semana en la NBA por primera vez en la temporada

Doncic, de 26 años, promedió 37,3 puntos, 10,3 asistencias y 8,7 rebotes en los tres partidos que los Lakers disputaron la semana pasada y que se saldaron con victorias como locales.

Los Lakers se impusieron primero en el derbi angelino a Los Angeles Clippers y posteriormente derrotaron a los Dallas Mavericks y a los New Orleans Pelicans.

Doncic vivió su mejor noche en el partido contra los Clippers, en el que logró 43 puntos, 13 asistencias y 9 rebotes.

Los Lakers son actualmente segundos en el Oeste con 15 victorias y 4 derrotas, y atraviesan una racha de 7 victorias consecutivas.

El equipo de JJ Redick recuperó recientemente a Lebron James, de 40 años, quien se perdió los primeros 14 partidos de temporada regular por un problema de ciática.

En la Conferencia Este, el escolta Jalen Brunson, jugador de los New York Knicks, fue designado como mejor jugador de la semana con 28,8 puntos y 4,4 asistencias por encuentro.

El equipo de la 'Gran Manzana' es segundo en el Este y firmó un pleno de cuatro victorias en la última semana.