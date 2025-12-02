San Pablo Burgos refuerza el juego interior con el pívot estadounidense Ethan Happ

Happ llega a Burgos tras rescindir su contrato con Valencia Basket, equipo al que llegó la temporada anterior procedente de Gran Canaria, pero una grave lesión en el pie le ha mantenido alejado de las pistas desde octubre de 2024.

Inició su trayectoria deportiva en la NCAA defendiendo durante cuatro temporadas la camiseta de los Wisconsin Badgers, donde destacó como uno de los interiores más completos de la competición universitaria.

Tras cerrar esta etapa dio el salto a Europa, donde ha construido una carrera sólida y en constante crecimiento, primero en Italia, donde defendió los colores de Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna y Dinamo Sassari.

Su progresión continuó en Alemania, disputando una campaña con Ludwigsburg, antes de dar el salto a la liga española donde ha competido en el Río Breogan (12,6 puntos, 7,9 rebotes y 2,5 asistencias por partido) y Gran Canaria (12,5 puntos, 5,5 rebotes y 2 asistencias).

Tras su breve paso por Valencia y una operación en el mes de junio, el pívot llegó el pasado lunes a Burgos para probar con el conjunto burgalés con el objetivo de recuperar su mejor versión.

El San Pablo Burgos ha mostrado su satisfacción por cerrar la llegada de "un jugador de la experiencia y el nivel de Happ", cuyo perfil encaja con las necesidades del equipo en su regreso a la ACB.

Con su incorporación, el proyecto burgalés suma un refuerzo de garantías para afrontar los exigentes retos de la Liga Endesa, si las lesiones le permiten ofrecer su mejor versión y reforzar el juego interior que se ha mostrado como una de las debilidades de San Pablo en el arranque liguero, en el que ha ganado solo un partido y perdido los siete siguientes.

Ahora el equipo burgalés, con Bruno Savignani a la cabeza, deberá descartar cada fin de semana a un jugador y mantener los cuatro cupos españoles en la plantilla.