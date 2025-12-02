Zion Williamson se perderá tres semanas por lesión en los isquiotibiales

Williamson, de 25 años y que fue elegido por los Pelicans con la primera elección de 2019, será reevaluado de su lesión dentro de tres semanas, informó la cadena ESPN.
El alero no debutó en esta temporada hasta el pasado 19 de noviembre, tras perderse las dos primeras semanas de campaña por una lesión en los isquiotibiales.
Una vez recuperado, Williamson también se perdió dos encuentros para evitar jugar en noches consecutivas. En los diez partidos en los que saltó al parqué, Williamson promedió 22,1 puntos y 5,6 rebotes, con un 51 % en el tiro, y los Pelicans solo sumaron una victoria.
El equipo de Nueva Orleans es último en la NBA con un balance de 3 victorias y 18 derrotas. Ha perdido 9 de los últimos 10 partidos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Williamson, dos veces seleccionado para el Partido de las Estrellas de la NBA, ha lidiado con problemas de lesiones desde su aterrizaje en la liga. Apenas ha disputado 224 de los 493 juegos posibles (45 %) para los Pelicans.
El año pasado apenas disputó 30 encuentros, mientras que se perdió por completo la temporada 2021-2022 por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.