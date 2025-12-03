126-119. Unos mermados Spurs se sobreponen a los Grizzlies de un espeso Aldama

El español Santi Aldama estuvo poco participativo en el encuentro, con apenas un acierto en cinco tiros intentados que reflejaron 4 puntos en su casillero, su peor marca anotadora en lo que va de temporada.

El alero de los Grizzlies aportó además 3 rebotes y 5 asistencias, pero con él en el campo su equipo experimentó una diferencia en el marcador de -18.

Aunque Barnes fue el mejor jugador de la noche para los Spurs con 31 puntos y 7 de 12 en triples, fue De'Aaron Fox quien certificó la victoria para los texanos con once puntos en los últimos cuatro minutos, en los que los locales dieron la vuelta al marcador con un parcial de 14-6.

Fox contribuyó con 29 puntos en el partido, en el que los Spurs bombardearon a los Grizzlies a base de triples, sumando 18 aciertos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro no tuvo un claro dueño en ningún momento y ambos equipos intercambiaron parciales continuamente, lo que dio lugar a que el marcador cambiara de dueño hasta en 18 ocasiones durante la noche.

Las 15 pérdidas de los Grizzlies, así como el escaso acierto desde el perímetro (9 de 26) pesaron demasiado en los instantes finales del encuentro.

El gigante Zach Edey, de 2,21 metros de altura y quien venía de sumar 32 puntos y 17 rebotes en la última victoria ante los Sacramento Kings, se quedó en 19 puntos y 15 rebotes en San Antonio. Cam Spencer, 21 puntos, y Jaylen Wells, 20 puntos y 6 de 9 en el tiro, fueron los máximos anotadores de los Grizzlies.

Con esta victoria, los Spurs ascienden a la cuarta posición en la Conferencia Oeste con un balance de 14 victorias y 6 derrotas.

Los de San Antonio no han podido contar con Wembanyama en los últimos ocho partidos, en los que han cosechado 8 victorias y han sellado su pase a los cuartos de final de la NBA Cup.

Los Grizzlies se mantienen en el 'play-in' tras la derrota, aunque su récord empeora a 9 victorias y 13 derrotas.