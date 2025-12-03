Hamidou Diallo deja el Baskonia y le sustituye el lituano Gytis Radzevicius

El movimiento se llevó a cabo después de que el propio jugador Diallo "manifestara su deseo de salir” del equipo, según indicó el club azulgrana.

El club agradeció “su trabajo y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de la familia baskonista” y le deseó “la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional”.

Diallo llegó este verano a la entidad vasca procedente de China con un contrato por dos temporadas, que decidió romper para volver a la liga asiática.

En este tiempo, Diallo disputó 13 encuentros de Euroliga con un promedio de más de 12 puntos y en ACB ha tenido unos números similares. Con un imponente físico, ha dado un buen rendimiento, lastrado por su irregular tiro exterior.

Su sustituto será otro alero, el lituano Gytis Radzevicius, que ha firmado hasta final de temporada, aunque el club podría ampliar el contrato del alero báltico una temporada si lo estima oportuno.

El exterior lituano, de 30 años, llegará en los próximos días a Vitoria para ponerse a las órdenes de Paolo Galbiati.

Radzevicius llega procedente del Rytas Vilnius, donde ha sido una pieza importante durante los últimos años.

El nuevo baskonista promediaba esta temporada en la BCL 11,6 puntos, 6,6 rebotes y un destacado 44,4 % de acierto desde la línea de tres puntos, uno de los puntos débiles del equipo baskonista este curso.

A juicio del club vasco, se trata de “un perfil de garantías para afrontar los próximos desafíos”.

El nuevo jugador baskonista no tiene experiencia fuera del baloncesto lituano, pero ha sido uno de los máximos anotadores de la selección de su país en las últimas ventanas FIBA.

Radzevicius compartió equipo nacional con Tadas Sedekerskis en el último Eurobasket.