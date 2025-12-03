Larkin estará dos meses de baja en el Anadolu Efes tras ser operado en la ingle

Larkin, capitán del Anadolu Efes, tras unas molestias y pasar diferentes pruebas, decidió operarse en el tendón de la ingle izquierda en Estados Unidos.

El médico del club Ugur Dilicikik confirmó el "éxito" de la intervención y pronosticó un periodo de dos meses alejado de las canchas para el veterano base. "¡Mejórate pronto Cap!", le deseó el club.

Larkin, líder de valoración del conjunto turco con 15,6 puntos, no estará en el próximo compromiso del Anadolu Efes, que se medirá en casa al Real Madrid en la jornada 14 de la Euroliga.

El Efes ocupa actualmente el puesto número 15 de la competición europea y cesó la semana pasada al técnico serbio con pasaporte estadounidense Igor Kokoskov.

