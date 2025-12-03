Los Clippers se desprenden de Chris Paul, semanas después de anunciar que se retira

Paul hizo el anuncio en Instagram este miércoles de madrugada: "Acabo de enterarme de que me mandan a casa", dijo en un mensaje acompañado de un irónico emoji con el signo de victoria.

Los Clippers confirmaron a medios estadounidenses la decisión por medio de su responsable de operaciones deportivas, Lawrence Frank: "Estamos separando nuestros caminos y Chris ya no seguirá en el equipo".

"Chris es una leyenda de los Clippers y ha tenido una carrera histórica. Quiero dejar una cosa muy clara: nadie está culpando a Chris de nuestro bajo rendimiento", añadió.

El base estaba teniendo un papel secundario en el equipo, promediando 2,9 puntos, 3,3 asistencias y 1,8 rebotes en 14,3 minutos en pista.

Los Clippers, ahora mismo la plantilla más veterana de la NBA, tienen un balance de 5-16 en este inicio de temporada, instalados en la penúltima posición en la Conferencia Oeste.

Paul había firmado un contrato de 3,6 millones de dólares para la presente temporada, que los Clippers deberán abonar a no ser que negocien un acuerdo con el jugador o consigan traspasarlo.

Paul anunció el 22 de noviembre su intención de retirarse al final de esta temporada, su vigésima primera en la NBA.

El base disputó seis temporadas en los Clippers entre 2011 y 2017 antes de iniciar un periplo que le llevó a Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs antes de volver este 2025 a Los Ángeles.

Paul fue 'rookie' del año en 2006, doce veces 'All-Star' y ganador de dos oros olímpicos. En 2021 alcanzó las Finales de la NBA con los Suns, pero perdió contra los Milwaukee Bucks.