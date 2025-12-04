103-113. Los Nets de Jordi Fernández encadenan triunfos por primera vez esta temporada

Los Nets (5-16) venían de derrotar el lunes a los Charlotte Hornets por 116-103, el que marcó su primera victoria de la temporada en el Barclays Center de Brooklyn.

Hoy, Michael Porter Jr. volvió a guiar a los hombres de Fernández con sus 33 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, con un 50 % de acierto en tiros de campo y un 41,7 % en triples.

Noah Clowney aportó 20 puntos al ataque de los Nets, mientras que Nic Claxton anotó otros 14 puntos, además de rozar el triple-doble con 8 rebotes y 9 asistencias.

Los Nets tomaron el control del partido en los minutos finales del primer cuarto y ya no volvieron a mirar atrás, llegando a disponer de una ventaja máxima de +19 en el último periodo.

"Estoy muy contento con la energía y el esfuerzo que pusieron, y sobre todo con el propósito con el que jugaron. Fue un gran partido", dijo en rueda de prensa Fernández al finalizar el juego.

El entrenador de Brooklyn se mostró especialmente contento con el desempeño defensivo de sus hombres.

"Los jugadores en esta liga son muy buenos, si logras encajar solo en una mitad, hay razones para ello: la presión sobre el balón, la comunicación, los cinco juntos defendiendo y cerrando cada posesión. Creo que todas esas cosas fueron clave", dijo.

Para los Bulls, la derrota, su quinta consecutiva, confirma que el excelente inicio de temporada que protagonizaron ha quedado en un espejismo.

Josh Giddey firmó un triple-doble con 28 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Nikola Vucevic aportó un doble-doble con 16 puntos y 11 rebotes, mientras que Ayo Dosunmu aportó otros 16 puntos.