113-109. Los Bucks se sobreponen a la lesión y a los rumores sobre el futuro de Giannis

El griego sufrió una lesión sin contacto aparente tras apenas tres minutos de partido. Abandonó la pista por su propio pie tras caer al suelo, pero los Bucks informaron que sufría una distensión en la pantorrilla derecha y que no volvería al juego.

Los Pistons (17-6) aprovecharon el desconcierto provocado por la salida de Antetokounmpo para abrir hueco y ponerse con una máxima ventaja de +18 en ese primer cuarto.

Pero los Bucks (10-13) supieron cerrar la herida e ir limando poco a poco la distancia con el mejor equipo de la Conferencia Este.

A 1:34 del final, empataron el partido 108-108 y supieron hacerse dueños del destino con una defensa que no encajó otro tiro de campo de los Pistons y con un ataque que recibía faltas para detener el reloj.

Kevin Porter Jr. asumió el liderazgo del ataque de los Bucks en ausencia de Antetokounmpo con 26 puntos. Ryan Rollins aportó 22 puntos y AJ Green 19.

Para Detroit, Tobias Harris fue el máximo anotador con 20 puntos, mientras que Cade Cunningham, que no tuvo su mejor día, sumó 15 puntos con un 5 de 15 en tiros de campo, incluido un 1 de 7 en triples.

La lesión fue la guinda de un día complicado para Antetokounmpo, después de que ESPN informara horas antes que su agente y la franquicia habían iniciado conversaciones sobre el futuro del griego, incluyendo su posible salida en este mercado.

Los Bucks arrancan la temporada con un balance de 10-13, muy por debajo de las aspiraciones al título de Antetokounmpo, quien con 30 años cumple su duodécima campaña en Milwaukee.

Los rumores ya habían estallado durante el verano, aunque Doc Rivers logró convencer a Antetokounmpo de la viabilidad de su proyecto.

Ahora, el griego, uno de los tres mejores jugadores de la liga junto a Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander, se convierte en un auténtico caramelo para cualquier franquicia.