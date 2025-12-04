120-135. Jamal Murray guía el triunfo de Denver con 52 puntos y un 10 de 11 en triples

Murray completó sus 52 puntos con un 19 de 25 en tiros de campo (76 %), incluido el 10 de 11 en triples (90,9 %), y 4 de 5 tiros libres. Además, firmó 6 rebotes, 4 asistencias y un robo.

Fue la tercera vez en su carrera que Murray alcanza o supera los 50 puntos. Su récord personal sigue en los 55 que firmó en febrero de 2025 en un duelo ante los Portland Trail Blazers.

La sensacional actuación de Murray le sirvió a los Nuggets (15-6) para apuntarse el triunfo en Indianápolis, una plaza fácil que está siendo fácil para los rivales sin Tyrese Haliburton disponible para los Pacers (4-18).

Murray contó con el apoyo del serbio Nikola Jokic, que rozó otro triple-doble con 24 puntos, 8 rebotes y 13 asistencias.

Para los Pacers, fue Pascal Siakam quién asumió una noche más el liderazgo anotador del equipo con 23 puntos.