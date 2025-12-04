Baskonia y Milán se cruzan en el Buesa con varias ausencias

La principal cara nueva tendrá lugar en el banquillo italiano, donde Peppe Poeta toma las riendas antes de lo previsto y ya ha conseguido el primer triunfo en su estreno como entrenador principal del plantel lombardo.

De hecho el Armani ocupa la zona media de la clasificación con siete triunfos y cuatro de ellos los ha logrado lejos de su cancha. Gracias a esto, se encuentra a solo dos victorias del liderato.

Poeta no podrá contar con varios jugadores como Ousmane Diop, Nico Mannion, Diego Flaccadori, Marko Guduric y Nate Sestina, aunque recupera a Lorenzo Brown.

Galbiati, por su parte, recupera a Markus Howard y podrá contar con Gytis Radzevicius, recién llegado en lugar de Hamidou Diallo. Tampoco estarán disponibles Trent Forrest y Tadas Sedekerskis, enfermo.

En este sentido, Rodions Kurucs llega renqueante a este partido después de haberse recuperado de una enfermedad.

Con esta situación, los dos entrenadores tendrán que buscar nuevos actores para intentar un triunfo que podría pasar por el porcentaje en el lanzamiento exterior.

El equipo transalpino es uno de los mejores en este aspecto y, si los vitorianos consiguen igualar este apartado, podrían optar a una victoria que les acercaría al play-in, que marca precisamente el Milán.