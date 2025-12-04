El Barça, a profanar el fortín de Estrella Roja para abrir el maratón de diciembre

Tras un fin de semana marcado por el parón internacional —en el que participaron Tomas Satoransky, con la República Checa, y Toko Shengelia, con Georgia—, el conjunto azulgrana ha podido preparar a conciencia el desplazamiento ante el cuadro balcánico, que llega con la mejor racha de la competición: siete victorias consecutivas en su feudo.

El duelo, correspondiente a la decimocuarta jornada de la máxima competición continental, llega nueve días después del último compromiso del Barça, en el que Xavi Pascual celebró su regreso al banquillo del Palau Blaugrana, nueve años y medio después, con un trabajado triunfo (88-78) ante el ASVEL Villeurbanne francés.

Aquel partido, pese a disputarse contra el colista de la competición, era fundamental para no descolgarse de la zona alta. El Barça la resolvió gracias a un parcial de 20-13 en el último cuarto, liderado por un inspirado Kevin Punter (24 puntos y 7 asistencias) y por la aportación decisiva de la segunda unidad.

En una clasificación tan comprimida —con once equipos separados por dos victorias—, el choque en Belgrado, además de medir a un rival directo, servirá para comprobar si los signos de mejora mostrados recientemente, especialmente en solidez defensiva y profundidad de banquillo, han arraigado tras estos días sin competición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con las bajas confirmadas de los bases Juan Núñez —lesionado de larga duración— y Nico Laprovittola, y la duda del escolta Darío Brizuela, que no completó el último entrenamiento pero viajará con el equipo, el duelo en Belgrado será el punto de partida de un intenso cierre de 2025 en el que el Barça afrontará cinco partidos de la Liga Endesa y otros cinco de la Euroliga.

Enfrente estará un Estrella Roja convertido en una de las grandes revelaciones del curso. Tras varias temporadas peleando por entrar en las eliminatorias por el título, la vuelta de Sasa Obradovic al banquillo y un mercado estival ambicioso —con la llegada, entre otros, del campeón de la NBA Jordan Nwora— han elevado el techo competitivo del conjunto serbio.

Y es que el alero estadounidense, que promedia 19.4 puntos, es la gran sensación del cuadro balcánico, que llega reforzado tras su triunfo ante el Olympiacos (91-80). Su sociedad con un viejo conocido de la Liga Endesa, el ala-pívot Chima Moneke (14.1), será la gran amenaza ofensiva ante el cuadro azulgrana.

Físico y puntos a los que se suma la potencia en la pintura del pívot Donatas Motiejunas, quien llegó inicialmente cedido por el Mónaco durante tres meses, pero este miércoles el Estrella Roja anunció su renovación hasta final de temporada tras su rápida adaptación a los esquemas de Obradovic y el equilibrio que aporta en ambos extremos de la pista.

Con el precedente del sufrido triunfo en la prórroga la pasada temporada (94-98), el Barça buscará regalarle a Xavi Pascual su primera victoria a domicilio en la presente Euroliga, después de que el conjunto azulgrana cayera en su estreno lejos del Palau frente al Anadolu Efes (74-73), y dar así un golpe de autoridad en la clasificación.