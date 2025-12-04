El Barça propone a la Euroliga renovar su licencia con libertad de movimientos con la NBA

"Con la Euroliga se acaba la licencia en junio de 2026 y los clubes que no la renueven pierden sus derechos como fundadores. Hemos hecho la propuesta de renovar con ellos, pero con la opción de tener libertad de movimientos en el caso de que la propuesta de la NBA prospere", afirmó el máximo dirigente de la entidad en un coloquio organizado por el diario ‘La Vanguardia’.

En ese sentido, Laporta explicó que la NBA le garantiza al Barça unos ingresos fijos "muy superiores" en comparación con los de la Euroliga, si bien reveló que el proyecto que impulsa la liga estadounidense propone "gestionar y construir" un nuevo pabellón a las franquicias europeas.

Laporta señaló que espera que el nuevo Palau Blaugrana sea una realidad en 2028, si bien reconoció que dicha propuesta de la NBA ha provocado que el club esté "en un proceso de reflexión" sobre cómo afrontar la construcción del nuevo pabellón.

"La NBA nos está proponiendo vernos para darnos más detalles sobre esta propuesta. De momento, son todo reuniones que suenan muy bien, pero no tenemos una propuesta concreta”, admitió.

Laporta aseguró que el plan de la NBA es fundar una franquicia "en cada una de las grandes ciudades de Europa" y que los impulsores de dicho proyecto esperan contar con la participación del Barça y el Real Madrid, ya que son conscientes de que "cualquier competición" en la que estén ambos clubes "funciona".