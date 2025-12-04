El Baxi Manresa, obligado a ganar al colista Hamburgo para no descolgarse en la tabla

Un partido de Eurocopa que se jugará en viernes, algo nada habitual, pero es un hecho excepcional, ya que la competición no quería perder una semana por el hecho de disputarse las ventanas FIBA, y finalmente decidieron solapar la jornada junto con la Euroliga.

De hecho, hasta cinco jugadores del Baxi Manresa aterrizaron en tierras catalanas hace menos de dos días procedentes de sus respectivas selecciones: los bases Hugo Benitez y Retin Obasohan, los aleros Álex Reyes y Gustav Knudsen, y el ala-pívot Marcis Steinbergs.

Esto hará que los manresanos tengan dos partidos importantes en menos de 48 horas de diferencia: este viernes ante el Veolia Hamburgo y el domingo a las 12:00 CET ante el Joventut Badalona.

En lo que a la Eurocopa se refiere, los del Bages son penúltimos en la tabla con tres victorias y cinco derrotas. Sin embargo, están a un sólo triunfo del cuarto clasificado, el Cluj-Napoca, por lo que la igualdad es máxima.

Por otro lado, el Veolia Hamburgo es el colista del grupo, y aún no sabe lo que es ganar esta campaña en competición europea.

Para el duelo ante los alemanes, el técnico Diego Ocampo tendrá toda la plantilla a su disposición, por lo que tendrá que hacer un descarte en la convocatoria.

El entrenador gallego se reencontrará con el alero del conjunto visitante Zsombor Maronka, con quien coincidió en la cantera del Joventut en 2017.

Además del húngaro, también hay otro jugador con experiencia en la Liga Endesa en el conjunto teutón: el ala-pívot estadounidense Jean-Pierre Tokoto, que estuvo en el San Pablo Burgos la temporada 2019-20.