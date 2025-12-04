El Mónaco bate, con 125 puntos, el récord de anotación sin prórroga en la Euroliga

El conjunto del Principado volvió a hacer historia. Tras dos jornadas seguidas en las que batió su propio récord de margen en sus victorias, se marchó hasta los 125 puntos. Ningún conjunto hasta la fecha había llegado a esta cantidad sin necesidad de prórroga.

Tan solo superan esa marca el Real Madrid, que en la campaña 2023-24 ganó con 130 puntos al Anadolu Efes pero tras cuatro prórrogas, y el equipo turco, que en ese mismo encuentro acabó con 126 tantos.

El trío formado por Elie Okobo, Matthew Strazel y Mike James lideró el ataque del Mónaco con 26 puntos y 8 asistencias, 22 y 7, y 16 y 7, respectivamente. Mientras, Nikola Mirotic aportó 14 y Alpha Diallo 10.