Básquetbol
04 de diciembre de 2025 - 18:25

El Mónaco bate, con 125 puntos, el récord de anotación sin prórroga en la Euroliga

Redacción deportes, 4 dic (EFE).- El Mónaco, que se impuso este jueves al París por 125-104 en partido de la decimocuarta jornada, batió el récord de anotación de un equipo en un choque de la Euroliga sin necesidad de prórroga.

Por EFE

El conjunto del Principado volvió a hacer historia. Tras dos jornadas seguidas en las que batió su propio récord de margen en sus victorias, se marchó hasta los 125 puntos. Ningún conjunto hasta la fecha había llegado a esta cantidad sin necesidad de prórroga.

Tan solo superan esa marca el Real Madrid, que en la campaña 2023-24 ganó con 130 puntos al Anadolu Efes pero tras cuatro prórrogas, y el equipo turco, que en ese mismo encuentro acabó con 126 tantos.

El trío formado por Elie Okobo, Matthew Strazel y Mike James lideró el ataque del Mónaco con 26 puntos y 8 asistencias, 22 y 7, y 16 y 7, respectivamente. Mientras, Nikola Mirotic aportó 14 y Alpha Diallo 10.