El Valencia acecha en su casa a un Panathiniakos en racha

El equipo 'taronja' afronta este encuentro tras un parón de diez días por los compromisos de las selecciones nacionales. Su último partido fue una sólida victoria el martes 25 de noviembre ante el Bayern Múnich.

El técnico Pedro Martínez, que ha dado cinco días de descanso a sus plantilla, perdió por la convocatoria de sus selecciones a Omari Moore, Nate Reuvers y Jean Montero. En el caso de este último, apenas ha hecho una sesión con el equipo antes de viajar a Grecia.

Una de las incógnitas del encuentro será el efecto que ese parón competitivo pueda tener en un equipo que había cogido 'velocidad de crucero' tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa.

Para este encuentro son baja segura por lesión Xabi López-Arostegui y Braxton Key, por lo que el entrenador catalán 'sólo' tendrá que hacer un descarte técnico, siempre que no haya nuevas incidencias de salud.

El Valencia, tras ganar al equipo alemán y antes al Estrella Roja, es uno de los seis equipos que acabó la décimo tercera jornada con ocho triunfos, uno menos que el equipo griego, que comparte balance con el líder Hapoel Tel Aviv y con el equipo serbio.

El conjunto de Ergin Ataman tienen en los estadounidenses Kendrick Nunn y Kenneth Faried, fichado tras la lesión de Mathias Lessort, a sus principales referentes ofensivos pero también tienen un gran peso en la rotación jugadores como Kostas Sloukas, TJ Shorts, Cedi Osman, duda para el choque, o el español Juancho Hernangómez, en su caso especialmente en la faceta reboteadora.

En su casa, el conjunto heleno solo ha perdido un partido, el que disputó contra el Barcelona a principios de octubre. Por su parte, el Valencia ha ganado dos de los seis encuentros que ha disputado lejos del Roig Arena.