El Valencia suma a la estadounidense Nia Coffey hasta marzo con posible ampliación a abril

La posible ampliación del contrato de Coffey hasta abril sí que le permitiría estar con el Valencia si se clasifica para la Final Four de la Euroliga pero no cubriría las eliminatorias por el título de la Liga Femenina, que arrancarán a principios de mayo.

El fichaje llega después de que la semana pasada el Valencia Basket anunciara la rescisión del contrato de la ucraniana Alina Iagupova, que también podía alternar esas dos mismas posiciones, y en un momento en el que el club ha asumido que la interior Raquel Carrera no volverá a jugar hasta el inicio del nuevo año.

La nueva jugadora del Valencia Basket llega tras disputar la WNBA con Atlanta Dreams, después de haber jugado la liga estadounidense en otras ediciones con Phoenix Mercury y Los Angeles Sparks.

Fuera de su país, ha jugado en Israel, con el Maccabi Ramat Gan y el Maccabi Haifa; en Australia, de cuya liga fue nombrada MVP con Adelaide Lightning y donde también ha militado en Townsville Fire; en Polonia, con el Arka Gdynia, y en Turquía y Francia.

Con el Cukurova turco promedió 10 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias en la Euroliga y en la campaña 2021-22 con el Flammes Carolo francés sumó 11,7 puntos, 2,6 rebotes y 10,7 de valoración por encuentro en la Eurocopa.

Con la marcha de Iagupova, la anterior de Tanaya Atkinson, la lesión de Carrera y sin haberse incorporado aún Cristina Ouviña tras ser madre en junio, el técnico Rubén Burgos se había quedado con nueve jugadoras de la primera plantilla.