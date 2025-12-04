Galbiati destaca el talento del Milán de Peppe Poeta

El lombardo se mostró contento ante los medios de comunicación por el paso adelante del exjugador azulgrana en el banquillo italiano, pero al mismo tiempo dijo estar “triste” por la renuncia de Ettore Messina en el conjunto milanés. “Es una leyenda”, subrayó.

Galbiati entrenó durante cuatro años a Peppe Poeta. “Es una buena persona, muy experta en el baloncesto, tiene su estilo y es muy listo”, definió el preparador baskonista sobre su homólogo.

Respecto al conjunto de Milán valoró la mezcla de experiencia y juventud que posee.

“Está jugando muy bien en Euroliga con altibajos en la liga doméstica, pero es un equipo muy duro. Vamos a ver cómo cambia con Peppe”, manifestó Paolo Galbiati, quien puso el foco en jugadores como el exbaskonista Shavon Shields o Armoni Brooks. “Sus hombres grandes tienen mucha experiencia”, añadió.

Por otro lado, consideró que la ventana ha ayudado a respirar a los jugadores porque llevan “muchos partidos en un periodo muy duro”. “Volvemos al Buesa y espero que esté muy caliente”, deseó.

Preguntado por la salida de Hamidou Diallo y la llegada de Gytis Radzevicius, indicó que el lituano no es un atleta como el norteamericano “pero tiene características importantes” para ellos como “tiro, habilidad para penetrar y es buen defensor”.

“El equipo gana tiro y experiencia en el baloncesto europeo”, opinó el técnico, que aseguró que “no existen pivots” para poder fichar y sustituir la marcha de Luka Samanic.