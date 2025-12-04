Omari Moore ya no es 'extracomunitario' en la acb tras jugar con Macedonia

Moore, de 25 años y 198 centímetros, llegó al club este verano tras jugar la pasada campaña en el Darussafaka turco. En el primer tramo de la Liga Endesa promedia nueve puntos, tres rebotes y dos asistencias en 19 minutos en la pista y en la Euroliga lo eleva a doce puntos, tres rebotes y cuatro asistencias en 22 minutos.

La acb ha actualizado en su web la condición de Moore, que pasa a figurar como jugador europeo. Con este cambio, el Valencia tiene actualmente dos extracomunitarios, los también estadounidenses Braxton Key y Kameron Taylor, que es el máximo que puede inscribir en cada partido.

Hasta ahora el técnico Pedro Martínez debía elegir a uno de los tres y descartarlo en cada encuentro de la Liga Endesa y lo mismo habría pasado con la Copa del Rey. En la Euroliga, en cambio, no hay esa restricción.

El Valencia Basket, tras el acuerdo para rescindir el contrato con Ethan Happ, tiene una plantilla de quince jugadores.

