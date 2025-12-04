Pedro Martínez: “Estos parones no son lo ideal porque te cortan el ritmo”

“Estos parones no son lo ideal porque cortan el ritmo de los equipos, pero es lo que hay. Lo peor es que Jean Montero llegó este miércoles por la noche. Jugó más tarde, estaba muy lejos y solo ha hecho un entrenamiento y andaba algo perdido por el ‘jet lag’”, explicó Pedro Martínez este jueves en rueda de prensa.

Sobre el partido de este viernes, Martínez restó importancia al hecho de poder ganar en la pista del tercer clasificado de la Euroliga. “El objetivo está por encima de ganar, no puede ser todo ganar o perder. El objetivo es intentar hacer el mejor partido que podamos y estar en nuestros máximos de rendimiento, esfuerzo e intensidad y competir”, afirmó.

De cara a la convocatoria, el técnico ‘taronja’ confirmó las bajas de Xabi López-Arostegui, que sufre una lesión muscular en la pierna derecha, y de Braxton Key, lesionado de la rodilla tras el golpe sufrido ante el Bayern de Múnich pero dejó abierto su regreso para el domingo ante Baskonia en la acb.

“López-Arostegui es baja para el fin de semana y no viajará, pero Braxton (Key) va mejor y, quizás para el primer partido no pero, según su evolución, no está totalmente descartado para el domingo”, explicó Martínez.

El entrenador catalán rechazó criticar la acumulación de partidos porque “se sabía desde el principio y es lo que hay” y no quiso valorar la situación deportiva del equipo a nivel clasificatorio.

“No me gusta hacer valoraciones cuando estamos compitiendo. Hemos hecho una primera parte de la temporada y ahora tenemos otros meses que son para competir, no para pensar en lo que hemos hecho”, concluyó.