Tobey admite que necesitan mejorar para ganar en Bilbao y pelear el acceso a Copa del Rey

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el estadounidense ha asegurado que están "mentalmente preparados" y en el camino de mejorar tras la oportunidad para descansar y recuperar sensaciones físicas que le ha brindado las ventanas FIBA.

Tobey ha resaltado la dificultad de jugar en Bilbao ante "un buen equipo que hace buen baloncesto" y que posee en Tryggvi Hlinason un jugador "con muchos rebotes y puntos en la pintura".

"Sabemos cómo quieren jugar y necesitamos estar muy bien en defensa para contrarrestar un talento con muchos puntos. Si estamos bien en defensa tenemos más oportunidades. Será difícil, pero es un partido crucial para nosotros", ha abundado.

Para frenar a su par en la pintura Hlinason, el pívot del Gran Canaria ha recetado "ser físicos" para contrarrestar su poderío y cortocircuitar el ataque del Surne Bilbao Basket.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy