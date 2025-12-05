El Casademont viaja a Granada para enfrentar un duelo de necesidades

Así lo advirtió el viernes el técnico del Casademont, Jesús Ramírez, que el próximo partido es “muy importante” para su equipo, pero que también debe servir para crecer a partir de lo visto en su anterior encuentro, ante La Laguna Tenerife, cuando perdieron por 76-84.

Con esa derrota, la cuarta seguida en el campeonato doméstico, el conjunto aragonés se sitúa decimosexto en la clasificación, con dos victorias y seis partidos perdidos, mientras que sus rivales suman un triunfo y siete derrotas.

Para lograr su objetivo, Ramírez contará con un nuevo jugador, Christ Koumadje, recién incorporado al equipo, un pívot de 2,24 metros que le permitirá tener más presencia bajo el aro.

Sin embargo, la escuadra zaragozana todavía no podrá contar con Sadik Emir Kabaca, que recientemente ha sido reintervenido en un dedo que se lesionó en septiembre.

El entrenador señaló que, para afrontar este duelo, ha planteado la misma preparación que ya hizo para el encuentro ante La Laguna, contra el Unicaja o contra el Bilbao Basket.

No obstante, matizó que el partido contra el conjunto insular le sirvió para ver “muchas cosas” que el equipo hizo bien y “algunas mal”, por lo que el próximo encuentro ante el Covirán debe servir para “conectar” los aspectos positivos y crecer.

También, para corregir los aspectos negativos, como los momentos en los que el equipo peca de “falta de disciplina táctica” o de no compartir el balón, de tal forma que evitando esos fallos, el conjunto rojillo podrá lograr ser más consistente, a ojos del técnico.