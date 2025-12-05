Lakovic avisa de que el partido ante el Bilbao "es una final" y pide "no perder el foco"

En la rueda de prensa previa al viaje a Bilbao, el preparador esloveno ha asegurado que será un partido "muy importante", no solo por las opciones coperas, sino también para sumar victorias en la Liga Endesa y no perder comba con el top ocho y los puestos de acceso al play-off, otro de los objetivos amarillos a final de temporada.

"Tenemos que mirar solamente el siguiente partido, si miramos los nueves partidos que quedan y el calendario hasta final de enero podemos perder el foco del día a día. Debemos tomarnos cada partido como una final e ir encuentro a encuentro", ha recetado para este esprint de final de año.

Con la cabeza solamente puesta en el encuentro de este domingo, el técnico ha alertado de que Miribilla es una pista "complicada" en la que los bilbaínos no conocen la derrota esta temporada y que en la historia reciente se ha convertido en una pared de plomo para los grancanarios, que no ganan allí desde el 12 de mayo de 2021.

Para dejar atrás esta mala racha en tierras vascas, Lakovic ha apelado a centrarse en "afrontar el partido de nuestra manera", en proteger el rebote defensivo frente a Tryggvi Hlinason, el máximo reboteador de Liga Endesa, y en minimizar sus peligros en el perímetro con jugadores como Darrun Hilliard, Justin Jaworski o Melwin Pantzar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tienen puntos en las manos. Son el equipo de la liga que usa más juego de bloqueos indirectos, donde Jaworski es el mejor de Liga Endesa. Sus armas en el perímetro tienen mucho peso en su juego en ataque tenemos que estar preparados para limitar este juego. Debemos cuidar cada posesión, limitar las pérdidas y no dejar a Bilbao que nos corra en contraataque", ha profundizado.

Tras dos semanas de parón por las ventanas FIBA, Jaka Lakovic ha admitido que han aprovechado para dar descanso a los jugadores que no viajaron con sus selecciones, pero ha lamentado que las ocho bajas de los internacionales hayan dificultado una semana de trabajo que "no ha servido para sacar muchas conclusiones" por las ausencias, aunque ha querido agradecer el "gran trabajo" de los chicos del U22.

Los compromisos internacionales no han dejado ninguna baja en el Dreamland Gran Canaria, más allá de las molestias en un dedo de Andrew Albicy y la carga de minutos y de un viaje largo del argentino Nico Brussino y el colombiano Braian Angola, por lo que ha apelado a "prepararrse bien" en los tres entrenamientos previos al viaje a Bilbao.

Quien no volverá a viajar con su selección es Albicy, que anunció su retiro del combinado francés en estas ventanas, por lo que Lakovic ha resaltado una carrera internacional "increíble" de un jugador que ha representado a su país en todas las categorías inferiores de una nación con "mucho poder baloncestístico", siendo parte de las selecciones exitosas que consiguieron dos platas de Eurobasket (2011 y 2022), dos platas en Juegos Olímpicos (2020 y 2024) y un bronce en el Mundial de 2019.

"Siempre ha sido importante en la selección. Tengo mucho respeto para su carrera en la selección. A veces damos mucho respeto a otros jugadores, pero tenemos leyendas en casa que debemos valorar en su justa manera", ha defendido.

Sobre la vuelta de Alocén ha desvelado que trabaja todavía sin oposición en cancha y que su vuelta "no está definida", además de pedir cautela y paciencia ante un regreso que sería "lento y progresivo", mientras que, por otro lado, ha asegurado que para el juego y la filosofía del Gran Canaria ve con mejores ojos para ayudar en el puesto de base a Angola antes que Wong.