106-100. Los Knicks superan a los Magic en su último test antes de cuartos de la NBA Cup

Los Magic perdieron a Franz Wagner en el primer cuarto tras una aparatosa caída después de recibir una falta de Ariel Hukporti cuando se disponía a machacar, una baja muy sensible de cara a la NBA Cup si finalmente se confirma la lesión.

Orlando es el primer cabeza de serie en el Este y recibirá a Miami (4) este martes en el Kia Center, mientras que los Knicks (3) visitarán la cancha de los Raptors (2). Los ganadores se enfrentarán el sábado en Las Vegas en la semifinal del Este.

Hoy, para los Knicks (16-7), destacó Jalen Brunson con 30 puntos y 9 asistencias, OG Anunoby aportó 21 puntos y 7 rebotes, mientras que Josh Hart firmó un doble-doble con 17 puntos y 12 rebotes.

Los Knicks, segundos en el Este por detrás de los Detroit Pistons, tienen un balance de 13-1 en partidos disputados en el Madison Square Garden, un fortín donde esta temporada solo han ganado, precisamente, los Orlando Magic.

Sin Wagner, Desmond Bane fue el mejor de los Magic (14-10) con 16 puntos y 6 rebotes. Anthony Black firmó un doble-doble con 14 puntos y 11 rebotes, mientras que Paolo Banchero, en su segundo partido tras volver de la lesión, aportó 16 puntos.

Wagner llevaba 7 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 robo en poco más de siete minutos en cancha cuando tuvo que retirarse por la falta de su compatriota alemán Hukporti. Wagner se llevó la mano a la pierna inmediatamente con evidentes muestras de dolor.

El alemán será examinado cuando los Magic lleguen a Orlando.