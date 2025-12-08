Bruno Savignani deja de dirigir al Recoletas Salud San Pablo Burgos

Savignani llegó al club en julio de 2024 para liderar un proyecto ambicioso en Primera FEB, en la que firmó una campaña sobresaliente y logró el ascenso directo a la Liga Endesa con un balance de 32 victorias y 2 derrotas, además de mantenerse invicto en el Coliseum.

El club volvió a confiar en él para el regreso a la élite en la temporada 2025/26 y Savignani se convirtió en el primer entrenador brasileño en dirigir a un equipo de la Liga Endesa, pero, tras nueve jornadas, ha decidido prescindir de sus servicios.

El San Pablo Burgos mostró en una nota de prensa su agradecimiento a Savignani y subrayó que "siempre formará parte de la historia del Coliseum".