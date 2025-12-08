El Unicaja, a certificar en Bélgica el primer puesto del grupo

El equipo malagueño, invicto en el torneo europeo con cuatro triunfos, se enfrenta al conjunto belga colista del grupo sin victorias, y lo hace tras ganar en la competición española en la cancha del Hiopos Lleida (88-89) en la jornada novena.

Un triunfo frente al Oostende, y a falta de disputar el último encuentro del grupo la semana próxima ante el Karditsa Iaponiki griego, significaría olvidar la BCL hasta el próximo 20 de enero, fecha en la que comenzará la ronda de dieciseisavos de final y evitar de esta manera una eliminatoria previa.

El Unicaja se encuentra en un buen estado de forma y se presenta en Ostende con cuatro victorias consecutivas, frente al Mersin Sports Club turco, Casademont Zaragoza, BAXI Manresa e Hiopos Lleida, después de un comienzo titubeante de curso y con muchos vaivenes.

Ambos equipos se han enfrentado en siete ocasiones, cinco en la actual BCL y dos en la extinta Copa Korac, con cinco victorias del Unicaja y dos del Oostende.

La última vez que venció el equipo belga fue en 2022, en la ronda de dieciseisavos por 86-68, y el otro triunfo fue en la Copa Korac por un 89-70 en 1998.

El partido será especial para un reciente fichaje del unicaja, el escolta estadounidense con pasaporte jamaicano Chase Audige, que debutó el pasado sábado en Lérida y que se reencontrará con el equipo belga, donde militó la pasada temporada.

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, ha dado descanso a varios jugadores que tienen molestias y problemas físicos, como el base estadounidense Kendrick Perry y los alas-pívot Tyson Pérez y el francés Killian Tillie, que serán sustituidos por los jóvenes Manu Trujillo y el lituano Arturas Butajevas.

Junto a estos viajará el pívot estadounidense Augustine Rubit, otro de los recientes fichajes, que no pudo debutar frente al Hiopos LLeida al encontrarse enfermo y que tendrá sus primeros minutos con el equipo malagueño.