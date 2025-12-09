110-107. El dominicano Jones García brilla en triunfo del Austin Spurs sobre Capitanes

Los mexicanos fueron mejores en el primer cuarto, pero desaparecieron de la duela en el segundo y, aunque mejoraron en la segunda mitad, fallaron a última hora y Jones García castigó para mantener a su equipo en el primer lugar de la división sur.

Liderados por el guardia L.G Figueroa, con siete puntos y un par de rebotes, los Capitanes fueron mejores en la primera manga, en la que defendieron a presión de manera admirable en los últimos cinco minutos y se impusieron por 26-19.

Las cosas cambiaron en el segundo parcial. Erráticos en los disparos de larga distancia, con 3 fallas cada 4 intentos, desesperados en las transiciones y con una baja de efectividad en los rebotes, los locales cedieron y en menos de tres minutos los Spurs le dieron la vuelta al marcador.

Jones García encabezó la rebelión de los visitantes que se fueron delante con un disparo de 3 puntos de Micah Potter a falta de 9:14 minutos que le dio a los de Austin una ventaja que jamás perdieron en el parcial.

Potter, con 7 rebotes en la primera mitad y Jones García, ex jugador de Capitanes, con 19 puntos, lideraron al cuadro visitante que se fue al descanso con una ventaja de 60-47.

Los Capitanes recuperaron la credibilidad de su defensa en el tercer cuarto, en el que detuvieron a Jones García, quien bajó su efectividad.

Si bien insistieron en las fallas en los tiros desde atrás, mejoraron en los finales, encabezados por el puertorriqueño L.J Meléndez y Wade Taylor. Ganaron el parcial 23-17 para acercarse a 2 puntos de los Supurs.

En el último segmento, los Capitanes fallaron desde atrás, pero se recuperaron y a falta de 4:02 minutos empataron 98-98 por intermedio de James Bouknight, quien de inmediato puso delante a su equipo 101-98.

Con los aficionados a su favor, los Capitanes presionaron, pero el Spurs fue paciente y de nuevo con protagonismo del dominicano se fueron delante.

A 56 segundos del cierre LJ Figueroa cometió una falta a la ofensiva, después de lo cual Jones García demoró la posesión y convirtió los 2 puntos para darle la victoria a su equipo que llegó a 10 triunfos con 1 revés y sumó 5 juegos ganados sin reveses como visitante.

Jones García, con 33 puntos y Stanley Umude, con 18, fueron lo mejor del Spurs. Por los Capitanes, Boo Buie III, quien cumplió ayer 26 años; y Andersson García hicieron 20 unidades cada uno.

Los Capitanes, que suman 6 triunfos con 7 reveses, recibirán a los Spurs el próximo miércoles en su último partido como local en el año.