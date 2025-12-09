Básquetbol
09 de diciembre de 2025 - 01:20

Spurs y Suns engrasan motores para la NBA Cup con triunfos sobre Pelicans y Wolves

Washington, 8 dic (EFE).- Los San Antonio Spurs y los Phoenix Suns cerraron este lunes con victorias ante los New Orleans Pelicans y los Minnesota Timberwolves sus últimos ensayos antes de afrontar, en apenas 48 horas, los cuartos de final de la NBA Cup.

Por EFE

Los Suns se deshicieron de los Timberwolves 105-108 pese a los 40 puntos de Anthony Edwards.

Phoenix (14-10) disputará su cruce de cuartos de final de la Copa contra los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA e intratables esta temporada, en una racha de 15 triunfos seguidos y un balance de 23-1.

En Mineápolis, los Suns -todavía sin Devin Booker- dominaron gran parte del partido, aunque los Timberwolves (15-9) nunca les dejaron escaparse en el marcador.

Mark Williams anotó 22 puntos, Collin Gillespie 19 y Dillon Brooks 18. Para los Timberwolves, Edwards firmó 40 puntos y 9 rebotes, mientras que Julius Randle se quedó en 21 puntos y 8 asistencias.

Nueva Orleans fue una montaña rusa para los San Antonio Spurs (16-7), que derrotaron 132-135 a los New Orleans Pelicans (3-22) con mucho más drama del esperado.

Los Spurs llegaron a mandar por 25 puntos en el segundo cuarto, pero vieron a los Pelicans pulverizar esa renta hasta ponerse por delante al final del tercer periodo.

San Antonio volvió a ponerse por delante en el último cuarto con una ventaja de 8 puntos, pero de nuevo los Pelicans remontaron hasta ponerse uno arriba (132-131) faltando 30 segundos.

El novato Dylan Harper metió canasta para los Spurs a 9 segundos y el también 'rookie' Derick Queen falló el tiro con el que podía haber devuelto la ventaja a Nueva Orleans.

Queen, sin embargo, firmó el primer triple-doble de su carrera con 33 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, además de 4 tapones. Trey Murphy anotó otros 32.

Para los Spurs, Stephon Castle, de regreso tras nueve partidos de baja por lesión, anotó 18 puntos. Harrison Barnes anotó 24 y Harper 22.

Los Spurs afrontan su eliminatoria de cuartos de final de la Copa contra los Lakers a domicilio posiblemente sin Victor Wembanyama, que está cerca de recibir el alta médica.

Los Pacers superaron 116-105 a los Sacramento Kings, fue la sexta victoria de la temporada para los Pacers (6-18) en este complicadísimo arranque sin Tyrese Haliburton.

Andrew Nembhard firmó un doble-doble (28 puntos y 12 asistencias) y fue clave para la victoria de los Pacers, que vieron a los Kings por delante tras dilapidar una ventaja de 19 puntos.

Bennedict Mathurin aportó otros 25 puntos y Pascal Siakam 23.

Para los Kings (6-18), Russell Westbrook, líder histórico de la NBA en triples-dobles sumó uno más a su cuenta (el 206) con 24 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias.

Este martes se disputarán las eliminatorias de cuartos de final de la NBA Cup en el Este con el Orlando Magic-Miami Heat y el Toronto Raptors-New York Knicks, mientras que el miércoles se disputarán los duelos Thunder-Suns y Lakers-Spurs.