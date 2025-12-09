Una victoria ante el Trapani Shark aseguraría el liderato a La Laguna Tenerife de Huertas

Ganar es el objetivo principal, aunque perdiendo por menos de cinco puntos ante los italianos también se aseguraría un importante primer lugar que lo llevaría directo al 'top 16' de esta competición europea.

El brasileño Marcelinho Huertas sigue siendo duda para este partido debido a su fascitis plantar, mientras que Joan Sastre podría entrar en el grupo para afrontar el choque ya que ha tenido una mejoría importante de su gastroenteritis que le impidió, al igual que a Huertas, jugar frente al Real Madrid (70-71).

La Laguna Tenerife deberá estar a un buen nivel para intentar superar al conjunto siciliano.

El Trapani, que es una de las revelaciones del 'Pallacanestro' de los últimos años -ascendió hace dos campañas y fue semifinalista en la puja por el título en su primer año en la elite-, ya vendió muy cara su derrota en el cruce de la primera vuelta (78-84).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a estar inmerso en una situación económica complicada, el equipo granate lleva un excelente balance de 9/1 en su torneo doméstico, sólo igualado por el Brescia y por el 'euroliga' Virtus Bolonia.