Zagklis sobre el arranque de la NBA Europa: "Octubre de 2027 es un objetivo realista"

"Octubre de 2027 es un objetivo realista. Es una colaboración, no será una competición de la NBA. Será una competición dirigida en gran medida por especialistas de la NBA, pero el papel de la FIBA ​​no se limita a dar su aprobación a las competiciones. Su función es operar. Aunque el nombre NBA forme parte de su nomenclatura, esta no es una competición de la NBA, es una competición de la NBA y la FIBA", destacó en una rueda de prensa telemática con medios internacionales, entre los que se encontraba EFE.

Sobre el formato, declaró que la FIBA debe "garantizar el acceso a la liga y eso significa la oportunidad de jugar cada año en la cima".

"Si tienes un buen rendimiento en tu liga nacional, tendrás la oportunidad. Es una vía clara para cientos de clubes de toda Europa, y parte de nuestro trabajo es garantizar que esta esperanza exista y que se traduzca en inversión en el baloncesto, que se distribuye entre los cientos de clubes que participan en las ligas nacionales europeas", agregó.

Zagklis consideró que esta nueva competición es "una cuestión de respeto" hacia las aficiones, ya que "lo que se está diseñando es mucho más compatible con el modelo deportivo europeo y con los criterios de la FIBA" que lo existente "en los últimos años".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Preguntado acerca de una posible fragmentación de baloncesto europeo, aseveró que no ve riesgo de que eso suceda porque la estructura actual ya está fragmentada y afirmó que la FIBA no decidirá qué clubes estarán en la NBA Europa: "Si me pregunta si FIBA decide si quien entra en la nueva competición es el equipo A o el equipo B, la respuesta es no".

Zagklis tuvo también palabras hacia el Mundial femenino de 2026 en Alemania: "Jugamos en dos pabellones y el más pequeño de los dos tiene una capacidad de 9,000 espectadores. Por primera vez la venta de entradas está más avanzada que en cualquier otra Copa del Mundo de Baloncesto Femenino de FIBA en la historia. Soy muy optimista de que tendremos una Copa del Mundo Femenina como ninguna otra".

El secretario general de FIBA también analizó la situación de las selecciones de Rusia y Bielorrusia con vistas a los próximos torneos internacionales.

"A día de hoy sabemos que Rusia y Bielorrusia no pueden jugar el EuroBasket Femenino 2027 porque las clasificaciones comenzaron hace dos semanas y no están allí. Y sabemos que Rusia y Bielorrusia no pueden jugar la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA para hombres en Doha en Catar en 2027. En cuanto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, habrá un momento en que será demasiado tarde. No podremos traer a Rusia y Bielorrusia de vuelta al proceso de clasificación olímpica si eso llega muy tarde. ¿Qué es demasiado tarde? No lo sé hoy, porque no hemos llegado tan lejos", completó.