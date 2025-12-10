Dereck Lively se perderá el resto de la temporada por una cirugía en el pie

"Dereck Lively II se someterá a una cirugía en el pie derecho que pondrá fin a la temporada. Se espera que Lively se recupere por completo y esté disponible para el inicio del entrenamiento de pretemporada", informó la franquicia texana en la red social X.

Lively, de 21 años, solo había disputado siete partidos en lo que va de temporada debido a un esguince de rodilla. Con minutos limitados por su condición física promedió 4,3 puntos y 5,3 rebotes por noche.

El jugador de tercer año fue una pieza clave del equipo que perdió las Finales de la NBA ante los Boston Celtics (4-1) en 2023, pero ha sufrido numerosos problemas de lesiones que le han permitido disputar 98 encuentros de 185 posibles.

El año pasado apenas estuvo disponible en 36 encuentros debido a problemas en el pie derecho por una lesión que inicialmente fue mal diagnosticada.

Los Mavericks atraviesan una temporada complicada, la primera completa desde la marcha del esloveno Luka Doncic, aunque seleccionaron con el número 1 del último 'draft' a la promesa universitaria Cooper Flagg. Actualmente son novenos en la Conferencia Oeste con un balance de 9 victorias y 16 derrotas.