El Real Madrid vuelve a casa ante el Baskonia para dar continuidad a su buena racha

Lo hará para disputar un duelo entre paisanos en la máxima competición europea contra el Baskonia, que ya le ganó en Vitoria en el encuentro liguero que midió a ambos conjuntos el 12 de octubre en un momento de menos brillo que el actual para el bando madridista, pues ha ganado sus últimos seis enfrentamientos.

Pese a ello el técnico madridista, Sergio Scariolo, no quiso sacar pecho en la rueda de prensa previa: "A nivel de juego, de cohesión, yo creo que estamos más o menos donde pensaba porque normalmente cuando digo que está un poquito más adelante de lo que pensaba, enseguida te llega el batacazo. Lo dejamos en donde más o menos pensaba".

"Igual nos falta una victoria en la Euroliga, pero también hemos ganado partidos muy buenos últimamente. Realísticamente y lógicamente, un equipo tan nuevo, con entrenador nuevo, no sencillo a nivel de química está en un punto satisfactorio en su evolución; con mucha margen de mejora, sobre todo muchos detalles de concentración, de atención individual en la pista", agregó.

Scariolo asegura tener presente el partido en Vitoria, donde opina que empezaron un plan sólido y las ideas claras antes de perder la concentración y acabar siendo víctimas del ritmo y la capacidad de atacar en velocidad del rival: "Está Luwawu-Cabarrot, cuyos números en los últimos cinco partidos sin realmente impresionantes; Markus Howard, que es parecido; la lucha de Forrest también es un factor fundamental".

"Normalmente los equipos que trabajan bien en el día a día tienen un crecimiento paulatino, suele pasar con mucha regularidad. Conociendo a Paolo Galbiati, sabiendo que es un entrenador de mucha calidad, de mucha intensidad, joven pero con talento, entiendo que el crecimiento del equipo seguramente venga también por ahí. Han incorporado jugadores, han quitado gente que no encajaba, han tenido buenas decisiones en las últimas incorporaciones", añadió.

Asimismo celebró tener una semana con dos partidos en casa "porque se puede entrenar sin un exceso de preocupación por la carga que suponen los viajes y los partidos en doble turno en la Euroliga" y comentó su intención de dosificar a los jugadores para pensar en los objetivos "a largo plazo".

Por otro lado, habló acerca de sus sensaciones y de los consejos que le daría al entrenador del equipo de fútbol, Xabi Alonso: "Me siento muy cómodo. Obviamente un poco más preocupado cuando pierdo y contento cuando gano. Yo trabajo con un objetivo marcado y tiro hacia allá; no me desvían ni los rumores, las cosas, las preocupaciones. Tengo muy claro cuál es mi hoja de ruta, aunque obviamente escucho a mis colaboradores, y esa es la línea que he seguido siempre".

"Ahora la tengo que seguir en un club en el que todo el mundo fuera de él se considera capacitado o autorizado para operar. Sin embargo, capacitados hay muy pocos. Mejor que Xabi vaya por su camino, un poco lo que le dijo Pep Guardiola ayer de una manera más plástica. Yo lo tengo muy claro, lo tengo claro desde hace años que hago este trabajo", completó.