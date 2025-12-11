117-104. Los Austin Spurs derrotan a Capitanes que quedan fuera del Showcase Cup

Austin tiene 10 triunfos y una derrota en el primer lugar de la división Sur, mismo sector en el que el equipo de la capital mexicana es cuarto con seis victorias y ocho tropiezos, ya con todos sus partidos disputados.

El récord de Capitanes es insuficiente para clasificar a los 'playoffs' del 'Winter Showcase Cup', al que avanzan el primer lugar de cada una de las cuatro divisiones, más los cuatro equipos con mejor porcentaje de victorias.

Este torneo se realiza previo a la temporada regular de la G-League, que arrancará el próximo 27 de diciembre.

Por los Spurs, Micah Potter brilló con doble-doble, encestó 29 puntos y acumuló 13 rebotes; también lució Jayden Nunn como máximo anotador con 26 puntos.

El mejor jugador del equipo de la Ciudad de México fue Boo Buie, quien encestó 21 puntos.

En el primer periodo el local se sacudió una desventaja de seis puntos impulsados por la buena mano del dominicano Lionel Figueroa y se fueron arriba 31-25.

El quinteto entrenado por el brasileño Vitor Galvani bajó el ritmo en el segundo periodo, lo que provocó que fallara en sus transiciones, situación que Austin aprovechó para dar la vuelta al marcador 38-35 a la mitad del cuarto.

La reacción del local vino desde la banca con tres triples de Wade Taylor y la fuerza bajo el aro de Tomas Chapero, cinco rebotes, y del puertorriqueño Ramsés Meléndez, cuatro, que ayudaron a recuperar la ventaja 64-63 antes del descanso.

La filial de los San Antonio Spurs de la NBA regresó encendida a la duela de la mano de Micah Potter, quien bombardeó desde la línea de tres, para devolverles el mando 87-76, ante la desesperación de Galvani por las pérdidas de balón de su equipo y una sequía de puntos de más de tres minutos. Capitanes sólo encestó 12 puntos en el periodo.

En el cierre de partido, el local intentó reaccionar con la puntería de Meléndez, pero Austin apagó ese entusiasmo gracias a la efectividad de Micah Potter.