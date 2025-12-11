El Olympiacos pone a prueba el buen momento del Barça

El conjunto azulgrana, que encadena cuatro victorias consecutivas entre la Euroliga (2) y la Liga Endesa (2), intentará alargar su buen momento de forma con una victoria de prestigio ante un proyecto que, por presupuesto y trayectoria, está diseñado para jugar la Final a Cuatro.

Pese a ello, el Barça ocupa la sexta posición, con un balance de nueve victorias en catorce partidos, una más que el equipo heleno, séptimo, aunque con un partido menos por la suspensión de su choque contra el Fenerbahce debido a las intensas lluvias que azotaron Grecia hace justo una semana.

En el último partido europeo que disputó hace dos semanas, el equipo entrenado por el exazulgrana Georgios Bartzokas cayó en la pista del Estrella Roja (91-80), donde el Barça consiguió el pasado viernes una victoria de quilates (78-89).

En Belgrado, el equipo catalán truncó una racha de siete triunfos consecutivos del conjunto serbio en su feudo con un baloncesto sólido y físico, justo lo que ha instaurado Xavi Pascual desde su llegada.

Prueba de ello es que en los cinco primeros partidos bajo las órdenes del técnico de Gavá -tres de la Euroliga y dos de la Liga Endesa-, ningún equipo ha sido capaz de anotarle más de 80 puntos.

Además de la defensa, Pascual ha introducido algunas variantes en la rotación que han permitido que jugadores de la segunda unidad como Myles Cale y Joel Parra, que en el último partido contra el MoraBanc Andorra anotó 24 puntos, gocen de más protagonismo.

Y es que la capacidad del técnico de Gavá en dar minutos de calidad a jugadores secundarios será clave con vistas a un calendario diabólico. El Barça disputará antes de que finalice el año 8 partidos en 19 días, un maratón que deberá afrontar con un plantel de doce efectivos del primer equipo

Ante el equipo griego, el Barça confía en que la experiencia y calidad de su veterano quinteto -Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely- contrarresten el juego coral del equipo de Bartzokas, que viaja a Barcelona con las bajas del base Keenan Evans, el escolta Tyson Ward y el pívot Moustapha Fall.

Además, el alero Evan Fournier y el escolta Shaquielle McKissic son duda, mientras que el base Monte Norris, fichado está semana, está pendiente de que la Euroliga formalice su inscripción para debutar en el Palau Blaugrana.

Pese a las bajas, Bartzokas cuenta con la solidez del pívot Nikola Milutinov (21,3 créditos de valoración), la regularidad del ala-pívot Sasha Vezenkov (17,1 puntos) y el acierto del base Tyler Dorsey (17,8 puntos), argumentos suficientes para sumar una victoria en Barcelona.

Aunque más allá de las individualidades, el Olympiacos destaca por encajar pocos puntos (81,8 por partido) y por su jerarquía bajo los aros, ya que es el cuarto equipo de la competición que más rebotes captura (37,6).

Toda una prueba de fuego para el Barça, que espera poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas contra el conjunto griego.