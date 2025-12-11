El UCAM Murcia retirará la camiseta del dominicano Sadiel Rojas

Colgará desde el techo del pabellón en el que tantas veces jugó el baloncestista texano de 36 años que llegó al UCAM en 2014 procedente del dominicano Leones, de Santo Domingo, y fue el único conjunto en el que compitió en España, de donde se marchó hace dos años y medio.

Es el que más partidos disputó con el equipo en la ACB -292- y tiene los topes de rebotes -1.278- y balones recuperados -256-, mientras que es cuarto en anotación con 1.468 puntos contando también los 47 encuentros en la Liga de Campeones de Europa, los 14 de la Eurocopa y los 2 de la Copa del Rey.

Clasificó al equipo para las eliminatorias por el título liguero en 2016, ganó la medalla de bronce de la segunda competición europea de 2018 y disputó las semifinales de la Copa del Rey en 2022.