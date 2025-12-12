Duelo de estilos contrapuestos en Lugo

Casimiro, de 65 años, ha recuperado la estabilidad en el banquillo del Breogán, al que el curso pasado logró reflotar tras un inicio dubitativo bajo la dirección del croata Veljko Mrsic. Ahora, su reto es crear ‘un equipo de autor’ para que el conjunto lucense deje de pelear todas las temporadas por la permanencia.

El técnico breoganista busca emular lo que ha hecho Vidorreta en Tenerife. El bilbaíno, seis años más joven que él, ha dotado a su equipo de un estilo más que reconocible, apoyándose en la aportación de jugadores con mucha experiencia en la Liga.

El equipo aurinegro es el equipo de la ACB que menos posesiones utiliza. También el que menos rebotea. Por la veteranía de su plantilla y su efectividad en ataque, se siente cómodo jugando a un ritmo bajo. Por eso, para el Breogán será clave imponer un juego de mucho ritmo.

Para este encuentro, que comenzará a las 19.00 horas y será dirigido por los colegiados Luis Miguel Castillo, Alberto Sánchez Sixto y Cristóbal Sánchez Cutillas, Casimiro tiene a todos sus jugadores disponibles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy