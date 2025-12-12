El Unicaja recibe a un colista herido y con nuevo técnico

El equipo malagueño se planta en este encuentro de la décima jornada de la Liga Endesa con una racha de cinco victorias consecutivas, tres en la competición española contra el Casademont Zaragoza (79-86), Baxi Manresa (105-82) y el Hiopos Lleida (88-89), y dos en la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL).

El encuentro es muy importante con vistas al primer objetivo de clasificarse para la Copa del Rey de Valencia, ya que en la actualidad cuenta con seis victorias cuando restan ocho jornadas para concluir la primera vuelta, y necesitaría como mínimo cuatro triunfos más para llegar a la cifra deseada.

El rival ocupa el último puesto de la clasificación, con un balance de una victoria, en la jornada inaugural frente al Bàsquet Girona (97-79), y ocho derrotas consecutivas que han motivado un cambio en el banquillo con la destitución de Bruno Savignani por el veterano técnico Porfirio Fisac.

En su vuelta a la Liga Endesa, el Recoletas Salud San Pablo Burgos se ha convertido en el líder de la competición en recuperaciones (9,67); el segundo que más tiros anota (22,56 por partido) y el cuarto que más rebotes ofensivos captura (12,22).

Históricamente, el Recoletas Salud San Pablo Burgos es un equipo que no se le da bien al Unicaja, ya que en los nueve enfrentamientos que ha habido entre los dos equipos, el balance es de cuatro victorias y cinco derrotas favorable al conjunto burgalés.

En el Martín Carpena, sin embargo, el Unicaja se ha mostrado solvente, sacando tres triunfos por una única derrota.

En el último precedente, el conjunto andaluz cayó en su visita a Burgos por 89 a 74 en mayo del 2022, y recordando ese partido tan solo quedan el base Alberto Díaz y el alero Jonathan Barreiro en el Unicaja, así como el pívot Yannick Nzosa, que se alineó con el conjunto cajista y que actualmente se encuentra cedido en el San Pablo Burgos.

El entrenador del Unicaja Ibon Navarro, cuenta con trece jugadores para afrontar el partido, por lo que tendrá que hacer un descarte, ya que los dos últimos fichajes estadounidenses, el pívot Augustine Rubit y el escolta Chase Audige, podrían debutar como locales.