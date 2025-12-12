La nueva narrativa de la Liga U

Unas cifras, hasta el momento, que llegan gracias a su nueva narrativa, su enfoque “rompedor y valiente”, según sus organizadores, además del impulso y el desarrollo del talento de los más de 200 jugadores que compiten viernes y sábado.

"Esta competición se convertirá en una referencia para otros países, pero es que ya podemos decir que, en apenas tres meses, hemos logrado cambiar el panorama deportivo de nuestro baloncesto de formación", apuntó Carlos Jiménez, delegado de la FEB para la Liga U.

La idea, conjunta entre la RFEF y la ACB y apoyada por el CSD, es un proyecto estratégico y una competición para que los jugadores se formen y puedan evolucionar alcanzada una edad en la que no tienen un camino deportivo claro.

Una liga creada para el desarrollo de jóvenes talentos, que combina educación y deporte, además de apostar por un lenguaje y contenido diferentes.

La Liga U propone un modelo de visibilidad de la competición que es diferente al habitual. Su enfoque es agresivo y atractivo a nivel digital, además de disruptor.

Un producto original que utiliza muchas herramientas de Inteligencia Artificial para potenciar el contenido en sus redes sociales.

"Tras muchos años de preocupación por el futuro de los jugadores nacionales, ahora hay una Liga que va a ser clave en su consolidación, y que les ofrece una alternativa ante las predicciones más pesimistas", apuntó Jiménez.

Algo que consiguen, entre otras cosas, a través de 'La cámara U'. Un contenido audiovisual en el que un jugador lleva consigo una cámara durante toda una semana y enseña el día a día de un integrante de la Liga U.

Muestra la vida real de un jugador U22 sin filtros, desde un punto de vista moderno y cercano para darle el protagonismo que merece al jugador.

En la Liga U los jugadores disponen de orientación y becas que les permitien compaginar sus estudios universitarios o de Formación Profesional con una competición exigente y acorde a su necesidad deportiva.

"Nuestra ambición es que la Liga U se consolide como un trampolín hacia el baloncesto profesional, un punto de encuentro para el talento nacional e internacional", explicó Andreu Lladó, responsable de la Liga U en ACB.

En España cuando los jugadores acaban la liga junior no tienen un camino claro de formación y, en este caso, se consigue que puedan competir y desarrollarse para ese empujón necesario que les permita entrar en el mundo profesional del baloncesto.

El promedio de visualizaciones online por jornada son de 450.000, mientras que la audiencia media acumulada en televisión en las 10 primeras jornadas es de 706.633 espectadores, con 4.873.781 contactos entre directos y diferidos.

"Partiendo de cero, ya estamos por encima del 60% de españoles en todas las variables importantes de número de deportistas, anotación y rebotes, y esto no ha hecho más que empezar", agregó Carlos Jiménez.

Todos los partidos se retransmiten en el canal de Youtube de la Liga U, además de en canales de algunos de medios con fuste y varias televisiones que apuestan por este segmento.

Los más de 200 jugadores, repartidos en 15 equipos (grupo A y B), tienen una chaqueta personalizada de edición limitada.

"Ofrecemos un entorno formativo que ayude a los jóvenes a compaginar y desarrollar todos los aspectos clave que necesitan para construir su futuro en el deporte", finalizó Andreu Lladó.