120-132. Brunson mete a los Knicks en una final 26 años después

Los Knicks esperan en la final de Copa al ganador de la semifinal del Oeste, que disputarán esta noche en Las Vegas los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs. La final tendrá lugar el martes, también en Las Vegas.

Los cinco titulares de los Knicks terminaron el partido con dobles dígitos. Además de los 40 puntos de Brunson, Karl-Anthony Towns aportó 29, OG Anunoby 24, Mikal Bridges 16 y Josh Hart 12.

Todos los titulares de Orlando también firmaron dobles dígitos, pero los Magic perdieron en la segunda mitad a Jalen Suggs, adolorido de la cadera, tras haber sido clave antes del descanso con 25 puntos.

Suggs disputó 10 minutos y 40 segundos entre el tercer y el último cuarto, pero lo hizo visiblemente cojeando, apenas sumó un punto y acabó retirándose a los vestuarios tras pedir el cambio de forma reiterada.

La fortuna no ha acompañado a los Magic en el apartado físico. El pasado fin de semana se lesionó Franz Wagner, su mejor jugador este inicio de temporada, mientras que Paolo Banchero sigue faltado de ritmo tras recuperarse de una distensión en la ingle.

Aun así, Banchero aportó 25 puntos y se sumó al ritmo endiablado que trataron de imponer los Magic.

"Sabemos cómo juegan. Son especialmente peligrosos cuando imponen su ritmo, y hoy hicimos un gran trabajo frenándolos y jugando nuestro baloncesto, incluso cuando enlazaron sus rachas. Sabemos que este es un juego de rachas, y supimos minimizar los daños. Hicimos un gran partido esta noche", afirmó Towns tras el partido.

Los Knicks dominaron en gran parte el marcador, pero no lograron abrir un colchón hasta el último cuarto, cuando los Magic ya se empezaron a ver impotentes.

Fue clave el acierto de los hombres de Mike Brown, que terminaron con un 60,7 % en tiros de campo, incluyendo un 68,8 % en tiros de dos.

"Estamos jugando un buen baloncesto en este momento, y es un gran momento para hacerlo, sobre todo estando en la NBA Cup. Este equipo trabaja duro, dedica muchas horas y presta atención a los pequeños detalles en cada entrenamiento. Salimos a la cancha y hicimos exactamente lo que habíamos planeado: jugar nuestro baloncesto", añadió Towns.

Los Knicks han recorrido un largo camino lleno de decepciones desde que conquistaron su segundo y último título en 1973.

En los últimos años, la franquicia ha vuelto a competir en lo más alto de su conferencia, pero esta es la primera vez que jugarán por un título desde las Finales de la NBA de 1999, en las que fueron derrotados por los Spurs, uno de sus posibles rivales el martes.

Además de la gloria deportiva, toda la plantilla del campeón de la NBA Cup se embolsará 530.000 dólares por jugador, mientras que los finalistas percibirán 212.000 dólares por cabeza.