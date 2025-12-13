126-130. Ja Morant regresa, pero los Grizzlies caen ante los Jazz

Keyonte George, con 39 puntos, 27 de ellos en la primera mitad, y Lauri Markkanen, con 26 anotaciones, pusieron fin al buen momento de forma de los Grizzlies, que habían sumado siete victorias en ausencia de su estrella.

Kevin Love, con 20 puntos y 8 rebotes, sobresalió en el banquillo de los Jazz y fue una pieza clave en la remontada del tercer cuarto, cuando encestó tres triples consecutivos que sellaron un parcial de 26-7 a favor de los visitantes.

Morant, quien había sufrido una lesión en su gemelo derecho el 15 de noviembre contra los Cleveland Cavaliers, firmó hoy 21 puntos y 10 asistencias, aunque estuvo desacertado en el tiro (7 de 20).

El español Santi Aldama, partió como titular y fue el máximo anotador de los Grizzlies con 22 puntos a los que sumó 7 rebotes. Cam Spencer, contribuyó para los locales con 20 puntos y un inmaculado 6 de 6 de en triples.

Los Jazz comenzaron por delante gracias a un George fantástico en la anotación, pero los de Memphis se marcharon 3 arriba al descanso (64-61), gracias al buen cuidado del balón, con solo 3 pérdidas en la primera mitad.

Aunque los Grizzlies estiraron la ventaja hasta los doce puntos en la reanudación, la segunda unidad de los Jazz, dirigida por Love, volteó el partido en el tercer periodo, que se cerró con 6 puntos de ventaja para los visitantes.

Morant tuvo un triple liberado para empatar en el último minuto de juego, pero su fallo y los tiros libres posteriores anotados por los Jazz sentenciaron el encuentro.

Los Grizzlies son novenos en la Conferencia Oeste con 11 victorias y 14 derrotas. Un puesto por detrás aparecen los Jazz, con 9 triunfos y 15 derrotas.